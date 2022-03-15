Евросоюз ввел санкции в отношении российской стали

Евросоюз запретил импорт отдельных категорий стальных изделий из России

Совет ЕС ввел новые санкции в отношении России, которые касаются инвестиций в нефтяной и энергетический сектор, расширяют торговые ограничения в отношении железа и стали, а также запрещают экспорт предметов роскоши, сообщает ТАСС.

Запрет на импорт отдельных категорий стальных изделий повлечет потерю Россией экспортных доходов на сумму 3,3 миллиарда евро. Энергетическая отрасль лишится поставок оборудования, технологий и услуг. Что касается роскоши, то, как ранее поясняла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, подразумеваются в том числе дорогие машины и ювелирные изделия.

Полный перечень ограничений, а также лиц и компаний, в отношении которых ужесточаются ограничительные меры не приводится. Евросоюз обещает опубликовать в ближайшее время.

Ранее стало известно, что Евросоюз готовит санкции против российских нефтяных компаний — «Роснефти», «Транснефти» и «Газпромнефти». Им заморозят инвестиции в проекты по добыче и разведке всех видов ископаемого топлива, но продолжат закупку партий сырья.