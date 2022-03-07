В США признали последствия введенных против России санкций для экономики

США признают, что санкции, которые вводятся против России, буду иметь свою цену для экономики Америки. Об этом заявил спецпредставитель США по климату Джон Керри, его слова передает РИА Новости.

По его мнению, свидетельством этому служат колебания цены на рынке энергоносителей.

«Эти действия стали ужасным, гротескным нападением на всех нас. На мой взгляд, ясно, что мы должны делать именно то, что сейчас делает президент Байден и наши союзники — противостоять», — рассказал он.

Ранее президент России Владимир Путин сравнил санкции против РФ с объявлением войны. Он подчеркнул, что введение другими странами подобных мер является одним из способов борьбы с Россией.