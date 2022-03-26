Байден предрек российской экономике сокращение вдвое из-за санкций

Президент США Байден заявил, что экономика России сократится вдвое из-за западных санкций

Президент США Джо Байден предрек российской экономике сокращение вдвое из-за западных санкций. Об этом пишет РИА Новости.

«Экономика на пути к тому, чтобы сократиться вдвое в предстоящие годы. Она вскоре не будет даже среди 20 крупнейших в мире», — заявил он.

Американский лидер отметил, что до начала событий на Украине экономика России была 11-й по размерам в мире.

Ранее немецкий экономист Айка Хамер заявил, что Германия может пострадать от антироссийских санкций. Так, специалист предсказал, что в первую очередь кризис коснется среднего класса, а также наименее обеспеченную часть немецкого населения, Европы и Соединенных Штатов. При этом, по его мнению, если экономика Германии потерпит крах на фоне противостояния с Россией, Европа может «развалиться».