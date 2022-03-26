Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Байден предрек российской экономике сокращение вдвое из-за санкций

Президент США Байден заявил, что экономика России сократится вдвое из-за западных санкций
Джо Байден

Джо Байден . Фото: Slawomir Kaminski / Agencja Wyborc / Reuters

Президент США Джо Байден предрек российской экономике сокращение вдвое из-за западных санкций. Об этом пишет РИА Новости.

«Экономика на пути к тому, чтобы сократиться вдвое в предстоящие годы. Она вскоре не будет даже среди 20 крупнейших в мире», — заявил он.

Американский лидер отметил, что до начала событий на Украине экономика России была 11-й по размерам в мире.

Ранее немецкий экономист Айка Хамер заявил, что Германия может пострадать от антироссийских санкций. Так, специалист предсказал, что в первую очередь кризис коснется среднего класса, а также наименее обеспеченную часть немецкого населения, Европы и Соединенных Штатов. При этом, по его мнению, если экономика Германии потерпит крах на фоне противостояния с Россией, Европа может «развалиться».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Комментарии отключены
Последние новости
Байден обратился к россиянам
Стало известно об угрозе закрытия посольства России в Польше
МИД России выразил озабоченность ростом напряженности в Нагорном Карабахе
В Китае назвали оскорбительными претензии НАТО о поддержке России
Кремль ответил на слова Байдена о Путине
Французы Пападакис и Сизерон выиграли чемпионат мира в танцах на льду
Москвичи вспомнили о съемках кино на популярной железнодорожной станции
Байден предрек российской экономике сокращение вдвое из-за санкций
Дуда попросил Байдена ускорить поставки вооружений в Польшу
Белый дом разъяснил слова Байдена о Путине
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.