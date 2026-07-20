Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:43, 20 июля 2026Силовые структуры

В российском городе задержан репетитор-медвежатник

В Москве полиция задержала репетитора, который попытался ограбить квартиру ученика
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Alexander Raths / Shutterstock / Fotodom

В Москве полиция задержала 23-летнего репетитора из Красноярска, который полгода готовил ограбление семьи своего ученика. Об этом «Ленте.ру» рассказали в ГУ МВД по столице.

В отношении его возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Полиция проверяет его на причастность к другим кражам.

Молодой злоумышленник занимался с подростком в квартире на Петровском бульваре, выучил планировку, знал, что двери часто остаются незапертыми, а ключи от сейфа лежат на видном месте.

Рано утром, когда в квартире никого не было, он проник внутрь, но был застигнут врасплох: подросток проснулся от шума и позвонил отцу. Отец застал «учителя» с конвертом в руках, а камера видеонаблюдения зафиксировала его преступление. Украденные 1040 евро вернули владельцам.

Ранее ограбление 17-летнего подростка из Звенигорода на 1,5 миллиона рублей около «Москва-Сити» попало на видео.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Названы главные противники антироссийских санкций в ЕС
    МИД Ирана получил от США предложение о прекращении огня
    Экспорт китайских машин в Россию взлетел
    У пары россиян конфисковали автомобиль и золотые украшения на границе Грузии
    Акционеры «Северстали» не получат дивиденды
    Лурье продаст элитную квартиру Долиной
    Губернатор приграничного региона России ответил на сообщения о возможном увольнении
    Названы сроки окончания жары в Москве
    Россиянин развращал четырех школьников на футбольном стадионе
    В СВР раскрыли сроки создания Германией ядерного оружия
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok