В российском городе задержан репетитор-медвежатник

В Москве полиция задержала репетитора, который попытался ограбить квартиру ученика

В Москве полиция задержала 23-летнего репетитора из Красноярска, который полгода готовил ограбление семьи своего ученика. Об этом «Ленте.ру» рассказали в ГУ МВД по столице.

В отношении его возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Полиция проверяет его на причастность к другим кражам.

Молодой злоумышленник занимался с подростком в квартире на Петровском бульваре, выучил планировку, знал, что двери часто остаются незапертыми, а ключи от сейфа лежат на видном месте.

Рано утром, когда в квартире никого не было, он проник внутрь, но был застигнут врасплох: подросток проснулся от шума и позвонил отцу. Отец застал «учителя» с конвертом в руках, а камера видеонаблюдения зафиксировала его преступление. Украденные 1040 евро вернули владельцам.

Ранее ограбление 17-летнего подростка из Звенигорода на 1,5 миллиона рублей около «Москва-Сити» попало на видео.