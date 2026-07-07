Ограбление подростка на 1,5 миллиона рублей около «Москва-Сити» попало на видео

В Москве задержаны молодые люди, ограбившие подростка у «Москва-Сити» на 1,5 млн рублей

Ограбление 17-летнего подростка из Звенигорода на 1,5 миллиона рублей около «Москва-Сити» попало на видео. Соответствующие кадры опубликовал «Регнум» в своем Telegram-канале.

На видео показано, как злоумышленники ведут юношу, а потом выдергивают его из машины.

По данным канала, трое подозреваемых задержаны. Ими оказались двое 19-летних россиян и 22-летний выходец из ближнего зарубежья. Часть денег правоохранители у них изъяли.

В отношении них возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в полицию обратилась мать потерпевшего. Она рассказала, что дала 17-летнему сыну деньги с продажи машины, чтобы он купил криптовалюту. Вместе с друзьями юноша поехал в деловой центр «Москва-Сити» и поднялся в пункт обмена валют, однако ему отказали в совершении операции.

На обратном пути молодых людей встретили незнакомцы. Они задавали вопросы о том, откуда взялись деньги. Подростки не захотели отвечать и сели в такси, но незнакомцы вытащили их силой из машины, вырвали из рук пакет с деньгами и скрылись.

