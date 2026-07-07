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Силовые структуры
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14:23, 7 июля 2026Силовые структуры

Российского подростка ограбили около «Москва-Сити» на 1,5 миллиона рублей

В Москве задержали трех подозреваемых в грабеже 1,5 млн рублей у подростка
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Москве задержали трех подозреваемых в грабеже подростка на 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС.

В полицию обратилась мать потерпевшего. Она рассказала, что дала 17-летнему сыну деньги с продажи машины, чтобы тот купил криптовалюту. Вместе с друзьями юноша поехал в деловой центр «Москва-Сити» и поднялся в пункт обмена валют, однако ему отказали в совершении операции.

На обратном пути молодых людей встретили незнакомцы. Они стали задавать вопросы о том, откуда взялись деньги. Подростки не стали отвечать и сели в такси, тогда незнакомцы вытащили их силой из машины, вырвали из рук пакет с деньгами и скрылись.

Было возбуждено уголовное дело по статье о грабеже. Вскоре личности подозреваемых установили — ими оказались два 19-летних жителя Северо-Кавказского региона и 22-летний иностранец из ближнего зарубежья.

Ранее сообщалось, что в Москве мужчина вытолкнул подругу из окна, не желая оставаться во френдзоне.

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