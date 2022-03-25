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США захотели ужесточить санкции против России

Байден заявил, что против России введены самые тяжелые «карающие санкции» в истории
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Против России введены самые жесткие «карательные санкции» в истории. Об этом заявил президент США Джо Байден, передает РИА Новости.

Американский лидер подчеркнул, что Вашингтон хочет продолжить ужесточать санкции против Москвы. «Введены самые тяжелые карательные санкции в мировой истории. И последует еще больше», — сказал политик во время визита на польско-украинскую границу.

Байден также указал на необходимость наращивать гуманитарную помощь Киеву. «Мы должны продолжать наращивать эту помощь в тесной координации с правительством Украины», — сказал он.

Ранее Байден призвал Запад объединиться против России и подчеркнул, что ограничения «никогда не сдерживают». Однако единый фронт, «сохранение санкций, сохранение боли и демонстрация» позволяют сдерживать Россию, заметил президент США.

Также стало известно, что президент США Джо Байден в субботу, 26 марта, выступит со «значительной» речью о событиях на Украине. Выступление главы государства анонсировал Белый дом. Других подробностей и тезисов речи Байдена не приводится.

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Анжелика Бережная
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