Байден выступит со «значительной» речью об Украине

Анонсировано выступление президента США Байдена со «значительной» речью об Украине

Президент США Джо Байден в субботу, 26 марта, выступит со «значительной» речью о событиях на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, выступление главы государства анонсировал Белый дом. Других подробностей и тезисов речи Байдена не приводится.

Ранее президент США в ходе пресс-конференции заявил, что территориальные уступки Украины зависят от решений Киева. При этом американский лидер усомнился, что Киев примет такое решение. Он сообщил, что не думает, что Украине «придется это сделать». Однако существует переговорный процесс, в котором Байден не участвует. «Им выносить свое суждение», — заключил он.

Байден также призвал Запад объединиться против России и подчеркнул, что ограничения «никогда не сдерживают». Однако единый фронт, «сохранение санкций, сохранение боли и демонстрация» позволяют сдерживать Россию, заметил президент США.