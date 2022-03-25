Президент США Байден заявил, что территориальные уступки Украины зависят от решений Киева

Президент США Джо Байден на пресс-конференции прокомментировал ситуацию на Украине. Он ответил на вопросы о территориальных уступках страны, о применении химического оружия и участии Киева в G20. Слова главы государства приводит РИА Новости.

Территориальные решения

Байден высказался о территориальной целостности Украины, ответив на вопрос, следует ли Киеву сделать уступки для прекращения огня. Он заявил, что подобные решения зависят только от властей страны.

Это полностью зависит от Украины, ничего об Украине без участия Украины Джо Байден президент США

При этом американский лидер усомнился, что Киев примет такое решение. Он сообщил, что не думает, что Украине «придется это сделать». Однако существует переговорный процесс, в котором Байден не участвует. «Им выносить свое суждение», — заключил он.

Участие в G20

Кроме того, Байден предложил Украине участвовать в заседаниях G20. Он уточнил, что это возможно при исключении России из «Группы двадцати». Однако против этой инициативы может выступить Индонезия и другие страны.

Тогда, по-моему, нам нужно попросить о том, чтобы Украина могла участвовать в заседаниях G20 и быть наблюдателем Джо Байден президент США

10 марта Россия прекратила деятельность в Совете Европы. МИД объяснил свое решение тем, что организация превратилась в площадку для заклинаний о западном превосходстве и самолюбовании. Москва не желает участвовать в таком процессе и советует оставшимся в СЕ странам «наслаждаться общением друг с другом».

Объединиться против

В рамках пресс-конференции Байден также призвал Запад объединиться против России. Он прокомментировал введенные против страны санкции и подчеркнул, что ограничения «никогда не сдерживают». Однако единый фронт, «сохранение санкций, сохранение боли и демонстрация» позволяют сдерживать Россию.

У президента США уточнили, верит ли он, что действия НАТО изменят решения России по ситуации на Украине. «Я этого не говорил. Ответ — нет», — отметил он. Байден добавил, что запросил проведение саммита Североатлантического альянса для поддержания единства.

Химоружие на Украине

Также Байден рассказал, как будет действовать НАТО, если Россия использует на Украине химоружие. Если российская сторона решится на такой шаг, то ответные меры будут зависеть от вида оружия. «Характер нашего ответа будет зависеть от характера использования», — объяснил он.

1 месяц длится спецоперация России на Украине

23 марта Байден заявил о «реальной угрозе» применения Россией химоружия. Он также пригрозил стране «высокой ценой» при таком сценарии. Лидер США допустил, что возможная война между Россией и НАТО перерастет в третью мировую.

«Цель с самого начала»

На пресс-конференции Байден предположил, какой цели придерживается его российский коллега Владимир Путин, проводя спецоперацию на Украине. Его задачей «с самого начала» лидер США назвал попытку развалить НАТО. Байден напомнил, что придерживается этой точки зрения с тех пор, как занял пост вице-президента страны.

По мнению Байдена, российскому президенту «предпочтительнее иметь дело с 30 независимыми странами» вместо объединенных государств.