Байден предложил Украине участвовать в заседаниях G20

Президент США Байден предложил Украине участвовать во встречах G20

Американский президент Джо Байден предложил Украине участвовать во встречах G20, пишет РИА Новости.

Как уточнил лидер США, Киев может принять участие в заседаниях, если из «Большой двадцатки» удастся исключить Россию. Байден предположил, что с идеей исключения российской делегации могут не согласиться Индонезия и другие страны. «Тогда, по-моему, нам нужно попросить о том, чтобы Украина могла участвовать в заседаниях G20 и быть наблюдателем», — отметил он.

10 марта Россия прекратила участие в Совете Европы. МИД обозначил позицию Москвы, назвав Совет Европы площадкой для заклинаний о западном превосходстве и самолюбования. Москва не намерена участвовать в таком процессе и советует оставшимся в совете странам «наслаждаются общением друг с другом», заключили в ведомстве.

Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля. Как объяснил российский президент Владимир Путин, власти «будут стремиться к демилитаризации и денацификации Украины».