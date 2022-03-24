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Байден предложил Украине участвовать в заседаниях G20

Президент США Байден предложил Украине участвовать во встречах G20
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Michael Kappeler / Globallookpress.com

Американский президент Джо Байден предложил Украине участвовать во встречах G20, пишет РИА Новости.

Как уточнил лидер США, Киев может принять участие в заседаниях, если из «Большой двадцатки» удастся исключить Россию. Байден предположил, что с идеей исключения российской делегации могут не согласиться Индонезия и другие страны. «Тогда, по-моему, нам нужно попросить о том, чтобы Украина могла участвовать в заседаниях G20 и быть наблюдателем», — отметил он.

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Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля. Как объяснил российский президент Владимир Путин, власти «будут стремиться к демилитаризации и денацификации Украины».

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Марина Совина
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