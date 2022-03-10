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Россия прекратила участие в Совете Европы

МИД России назвал разрушение Совета Европы необратимым и объявил о прекращении участия

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

МИД России назвал разрушение Совета Европы необратимым и объявил о прекращении участия России в организации. Такой вывод следует из заявления ведомства, опубликованного на официальном сайте.

«Недружественные России государства ЕС и НАТО, злоупотребляя своим абсолютным большинством в Комитете министров Совета Европы, продолжают линию на разрушение Совета Европы и общего гуманитарно-правового пространства в Европе. Ход событий становится необратимым», — сказано в тексте.

МИД обозначил позицию России, назвав Совет Европы площадкой для заклинаний о западном превосходстве и самолюбования. Москва не намерена участвовать в таком процессе и советует оставшимся в Совете странам «наслаждаются общением друг с другом», заключили в ведомстве. В заявлении МИД, однако, не раскрыто, вышла ли Росси из организации совсем или только приостановила участие.

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Совет Европы основан в 1949 году, он считается старейшей в Европе международной организацией. В отличие от Евросоюза в него входят все географически расположенные в Европе государства, включая и страны Закавказья, но за исключением Белоруссии. Органы власти стран-членов сотрудничают на всех уровнях — от муниципального до глав государств.

25 февраля, через день после начала российской спецоперации на Украине, Совет Европы временно приостановил членство России в организации. Председательствующий в Совете глава МИД Италии Луиджи Ди Майо напрямую связал эту меру со спецоперацией.

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Дмитрий Настасьев
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