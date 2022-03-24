Байден назвал «цель» Путина «с самого начала»

Президент США Джо Байден заявил, что Путин пытается развалить НАТО

Российский президент Владимир Путин пытается развалить НАТО, заявил американский лидер Джо Байден во время встречи с председателем Евросовета Шарлем Мишелем, пишет РИА Новости.

Байден назвал это целью Путина, которой придерживался Кремль на протяжении последнего времени. «Что Владимир Путин пытается сделать с самого начала, так это развалить НАТО. И я говорю это еще с тех самых дней, когда я был вице-президентом США», — подчеркнул Байден. По словам американского политика, Путину «предпочтительнее иметь дело с 30 независимыми странами» вместо объединенных государств.

Российская армия проводит специальную военную операцию на территории Украины с 24 февраля. О начале спецоперации в обращении к нации объявил Путин. Глава государства сослался на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Военные будут добиваться демилитаризации и денацификации Украины, отметил политик.