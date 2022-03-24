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Байден назвал «цель» Путина «с самого начала»

Президент США Джо Байден заявил, что Путин пытается развалить НАТО
Джо Байден и Владимир Путин

Джо Байден и Владимир Путин. Фото: Guo Chen / Globallookpress.com

Российский президент Владимир Путин пытается развалить НАТО, заявил американский лидер Джо Байден во время встречи с председателем Евросовета Шарлем Мишелем, пишет РИА Новости.

Байден назвал это целью Путина, которой придерживался Кремль на протяжении последнего времени. «Что Владимир Путин пытается сделать с самого начала, так это развалить НАТО. И я говорю это еще с тех самых дней, когда я был вице-президентом США», — подчеркнул Байден. По словам американского политика, Путину «предпочтительнее иметь дело с 30 независимыми странами» вместо объединенных государств.

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Российская армия проводит специальную военную операцию на территории Украины с 24 февраля. О начале спецоперации в обращении к нации объявил Путин. Глава государства сослался на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Военные будут добиваться демилитаризации и денацификации Украины, отметил политик.

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Марина Совина
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