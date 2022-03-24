Байден призвал Запад объединиться против России

Президент США Байден призвал Запад сохранять единый фронт санкций против России

Президент США Джо Байден выступил с заявлением на пресс-конференции в Брюсселе по итогам участия в саммитах НАТО и Группы семи. Слова главы государства приводит ТАСС.

Байден прокомментировал антироссийские санкции, введенные Западом, и подчеркнул, что ограничения «никогда не сдерживают». Он призвал западные страны объединиться и сохранять единый фронт против России. Политик заявил, что «сохранение санкций, сохранение боли и демонстрация» помогают сдерживать страну.

«Я запросил проведение сегодняшней встречи НАТО, чтобы через месяц после начала операции России на Украине убедиться, что мы будем продолжать делать то, что делаем, не только в следующем месяце или через месяц, но и на протяжении оставшейся части всего текущего года», — заявил Байден.

У американского лидера уточнили, считает ли он, что решения НАТО повлияют на действия России на Украине. «Я этого не говорил. Ответ — нет», — подчеркнул политик. Он снова напомнил, что запросил проведение саммита Североатлантического альянса для поддержания единства.

Ранее Байден выступил за исключение России из G20. Он считает, что ее место в «Группе двадцати» следует занять Украине.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).