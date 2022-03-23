Байден заявил о «реальной угрозе» применения Россией химоружия

Джо Байден заявил, что возможное применение Россией химоружия представляет реальную угрозу

Потенциальная возможность применения Россией химического оружия представляет угрозу. Об этом заявил президент США Джо Байден, передает Reuters.

«Я думаю, что это реальная угроза», — отметил глава государства в ответ на соответствующий вопрос. Политик высказался перед тем, как отправиться на саммит НАТО, который пройдет 24 марта в Бельгии.

Ранее Байден отверг наличие у Соединенных Штатов биологического и химоружия в Европе после того, как Москва призвала Вашингтон довести до конца его уничтожение. Он счел обвинения России в адрес Вашингтона и Киева свидетельством о якобы имеющихся планах Москвы использовать оба вида этого оружия.