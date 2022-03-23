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Байден заявил о «реальной угрозе» применения Россией химоружия

Джо Байден заявил, что возможное применение Россией химоружия представляет реальную угрозу

Фото: Leah Millis / Reuters

Потенциальная возможность применения Россией химического оружия представляет угрозу. Об этом заявил президент США Джо Байден, передает Reuters.

«Я думаю, что это реальная угроза», — отметил глава государства в ответ на соответствующий вопрос. Политик высказался перед тем, как отправиться на саммит НАТО, который пройдет 24 марта в Бельгии.

Ранее Байден отверг наличие у Соединенных Штатов биологического и химоружия в Европе после того, как Москва призвала Вашингтон довести до конца его уничтожение. Он счел обвинения России в адрес Вашингтона и Киева свидетельством о якобы имеющихся планах Москвы использовать оба вида этого оружия.

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Виктория Кондратьева
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