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Россия призвала США довести до конца уничтожение химического оружия

Посольство России в США призвало американские власти ликвидировать все химическое оружие

Фото: Tom Brenner / Reuters

Посольство России в США призвало американские власти довести до конца уничтожение химического оружия. Соответствующий пост был опубликован в Twitter, передает РИА Новости.

Как отметили дипломаты, Россия ликвидировала все свои запасы химоружия еще в 2017 году. Это было задокументировано Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО). При этом США нарочно затянули с уничтожением 3 процентов химического оружия, которое у них осталось и все еще представляет серьезную угрозу всему миру. «Мы призываем США ликвидировать все их химическое оружие», — заявили в посольстве.

Ранее президент США Джо Байден на встрече с представителями американского бизнеса отверг наличие у Соединенных Штатов биологического и химоружия в Европе. Он назвал заявления и обвинения российской стороны в адрес Вашингтона и Киева свидетельством о якобы имеющихся планах Москвы использовать оба вида этого оружия.

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Марина Совина
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