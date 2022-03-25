Посольство России назвало санкции Великобритании примером слепой ярости

Посольство России назвало санкции Великобритании очередной главой антироссийского сценария

Посольство России в Великобритании заявило, что новые санкции, объявленные Лондоном 24 марта, являются еще одним примером продолжающейся слепой ярости, которая охватила британский политический истеблишмент. Об этом сообщает РИА Новости.

В дипмиссии назвали пакет ограничительных мер очередной главой антироссийского сценария, который реализуется в попытках очернить и ослабить Россию. Также подчеркивается, что кризис на Украине цинично используется британскими властями в качестве предлога.

Помимо этого, посольство отметило, что, вводя санкции против российских частных лиц и организаций, Лондон стреляет себе в ногу, демонстрируя пренебрежение к собственным «либеральным ценностям» и принципам неприкосновенности частной собственности.

Ранее сообщалось, что власти Великобритании ввели санкции против нескольких российских банков, под них попали Газпромбанк, Россельхозбанк и Альфа-банк. Также под санкциями оказались ЭКСАР, Уральский банк реконструкции и развития и банк СМП. У компаний в Британии будут заморожены активы.

Ограничительные меры коснулись и 59 россиян и организаций в стране. Ограничения распространяются на таких бизнесменов, как Герман Греф, Олег Тиньков, Лев Хасис и Александр Ведяхин.

