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22:28, 20 июля 2023Мир

США анонсировали новые санкции против России

Представитель Белого дома Кирби заявил о планах США расширять санкции против России
Джон Кирби

Джон Кирби . Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США продолжат вводить санкции в отношении России. Его слова приводит РИА Новости.

На брифинге Кирби заявил о планах США расширять санкции против России и подчеркнул, что новый пакет ограничений разрабатывался в течение многих недель. «Мы продолжим исследовать возможность дополнительных санкций», — анонсировал он.

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Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил о масштабах расширения антироссийских санкций. Он уточнил, что Минфин США ввел ограничения против почти 120 человек и юрлиц из-за поддержки России в ходе спецоперации на Украине.

Под американские санкции также попали экс-министр финансов России Алексей Кудрин, заместитель министра финансов Леонид Горнин, временно исполняющий обязанности губернатора Смоленской области Василий Анохин, а также Валерий Чекалов, которого США считают связанным с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным.

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    Марина Совина
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