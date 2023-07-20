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17:21, 20 июля 2023Мир

США ввели санкции против Алексея Кудрина

Минфин США ввел санкции против экс-министра финансов России Кудрина и 17 человек

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Минфин США дополнил санкционный список и ввел рестрикции против экс-министра финансов России Алексея Кудрина и еще 17 человек. Информация о новых антироссийских санкциях опубликована на официальном сайте ведомства.

Под санкции также попали заместитель министра финансов Леонид Горнин, временно исполняющий обязанности губернатора Смоленской области Василий Анохин, а также Валерий Чекалов, которого США считают связанным с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным.

Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что одной из главных задач Вашингтона в этом году является борьба с попытками России обойти введенные против нее санкции. «Одна из ключевых для нас задач в этом году — противодействовать попыткам России обойти наши санкции. Наша коалиция наращивает усилия, которые были предприняты в последние месяцы, чтобы пресечь эти попытки», — заявила министр.

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    Виктория Кондратьева
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