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10:08, 16 июля 2023Мир

Глава Минфина США назвала одну из главных задач года для Вашингтона

Глава Минфина США Йеллен назвала борьбу с обходом РФ санкций одной из главных задач года
СюжетСанкции против России:

Фото: Jose Fontano / Unsplash

Одной из главных задач Вашингтона в этом году является борьба с попытками России обойти введенные против нее санкции. Такую цель американской администрации назвала глава Минфина США Джанет Йеллен, передает ТАСС.

«Одна из ключевых для нас задач в этом году — противодействовать попыткам России обойти наши санкции. Наша коалиция наращивает усилия, которые были предприняты в последние месяцы, чтобы пресечь эти попытки», — заявила министр в ходе выступления в индийском Гандинагаре в преддверии встречи министров финансов и управляющих центральными банками стран Группы двадцати (G20).

Еще одной важной задачей, стоящей перед США, является наращивание поддержки Украины. Так, по мнению Йеллен, Вашингтон уже на этой неделе должен удвоить объемы помощи Киеву. Как пояснила министр, содействие американских властей помогает поддерживать работу украинского правительства и экономику республики.

Ранее в июле стало известно, что Йеллен во время поездки в Китай попробовала блюдо из грибов, вызывающих галлюцинации. До этого сообщалось, что глава американского Минфина нарушила дипломатический этикет на встрече с вице-премьером Государственного совета Китая Хэ Лифэном.

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    Варвара Кошечкина
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