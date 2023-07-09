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08:46, 9 июля 2023Мир

Глава Минфина США нарушила дипломатический этикет в Китае

New York Post: глава Минфина США Йеллен нарушила дипломатический этикет в Китае
Джанет Йеллен

Джанет Йеллен. Фото: Thomas Peter / Reuters

Главу Минфина США Джанет Йеллен жестко раскритиковали в Соединенных Штатах за нарушение дипломатического этикета при встрече с вице-премьером Государственного совета Китая Хэ Лифэном, пишет The New York Post (NYP).

По данным издания, политик оживленно и часто кланялась во время рукопожатия с китайским чиновником. Экс-сотрудник Белого дома Брэдли Блейкман, работавший в администрации президента Джорджа Буша-младшего, рассказал, что «американский чиновник никогда не кланяется». Почетный профессор Нью-Йоркского университета и эксперт по китайскому законодательству Джером А. Коэн объянисл, что поклоны не соответствуют нормам принятого протокола.

При этом эксперты издания указали на то, что китайский политик не ответил ей взаимностью. Они назвали этот ицидент признаком американской слабости. Кроме того, американский министр ошиблась в имени Хэ Лифэна и назвала его «вице-премьером Ху».

Ранее Йеллен оценила отношения США и Китая заявила, что после серии переговоров должностных лиц они находятся на более прочной основе.

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    Марина Совина
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