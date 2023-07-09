Глава американского Минфина оценила отношения США и Китая

Глава Минфина США Йеллен: отношения США и Китая находятся на более прочной основе

Министр финансов США Джанет Йеллен на пресс-конференции по итогам своего визита в КНР прокомментировала отношения двух стран. Ее слова приводит ТАСС.

Йеллен оценила отношения США и Китая заявила, что после серии переговоров должностных лиц они находятся на более прочной основе. Она уточнила, что в течение двух дней стороны провели порядка десяти часов переговоров. Министр добавила, что Вашингтон и Пекин «обязаны ответственно управлять своими отношениями» вопреки разногласиям.

«Обе страны обязаны ответственно управлять этими отношениями: найти способ жить вместе и вместе добиваться глобального процветания», — отметила она.