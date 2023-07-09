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06:24, 9 июля 2023Мир

Минфин США призвал Китай перестать оказывать помощь России в обходе санкций

Глава Минфина США Йеллен: компании Китая не должны оказывать помощь РФ в обходе санкций
Джанет Йеллен

Джанет Йеллен. Фото: Annabelle Gordon / Globallookpress.com

Китайские компании не должны оказывать России материальную поддержку и помощь в обходе западных санкций. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен, пишет ТАСС.

По ее словам, в ходе разговора с китайскими коллегами она подчеркнула важность прекращения специальной военной операции (СВО) на Украине. «Фирмам КНР необходимо воздерживаться от предоставления России материальной поддержки или помощи в обходе санкций», — указала она. Министр добавила, что Вашингтон и дальше будет оказывать помощь Киеву. Минфин США призвал Китай перестать оказывать поддержку России в обходе санкций.

При этом она добавила, что в отношениях США и Китая достигнут определенный прогресс. По ее мнению, они могут иметь «здоровые отношения».

Ранее Минфин США ввел санкции против ряда китайских компаний. В частности, речь идет о гонконгских Welmart Group Limited и Kraverton Construction and Development Limited. Утверждается, что компании являются подставными и ведут финансовую деятельность в интересах России.

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    Марина Совина
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