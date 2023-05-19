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17:49, 19 мая 2023Мир

США ввели санкции против компаний Китая

Минфин США ввел санкции против ряда китайских компаний

Фото: Chip Somodevilla / Getty Images

Минфин США ввел санкции против ряда китайских компаний. Об этом в пятницу, 19 мая, сообщается на сайте ведомства.

Ранее также стало известно о том, что в черный список Вашингтона попала Служба внешней разведки России.

21 апреля министр финансов США Джанет Йеллен заявляла о готовности водить новые ограничительные меры против КНР. Она добавила, что Соединенные Штаты будут применять рестрикции для защиты собственных критических технологий, в ответ на нарушения прав человека, а также в случае нарушения оказания поддержки России в украинском конфликте.

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Варвара Кошечкина
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