США ввели санкции против компаний Китая

Минфин США ввел санкции против ряда китайских компаний

Минфин США ввел санкции против ряда китайских компаний. Об этом в пятницу, 19 мая, сообщается на сайте ведомства.

Ранее также стало известно о том, что в черный список Вашингтона попала Служба внешней разведки России.

21 апреля министр финансов США Джанет Йеллен заявляла о готовности водить новые ограничительные меры против КНР. Она добавила, что Соединенные Штаты будут применять рестрикции для защиты собственных критических технологий, в ответ на нарушения прав человека, а также в случае нарушения оказания поддержки России в украинском конфликте.