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00:20, 21 апреля 2023Экономика

США анонсировали готовность к введению новых санкций против Китая

Министр финансов США Йеллен заявила, что Вашингтон готов водить новые санкции против Китая
Джанет Йеллен

Джанет Йеллен. Фото: Sarah Silbiger / Reuters

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Вашингтон готов водить новые санкции против Китая. Об этом сообщает РИА Новости.

При этом, по словам главы ведомства, американская сторона не стремятся к полному экономическому размежеванию с КНР, понимая, что это станет катастрофой для обеих стран. Она добавила, что Соединенные Штаты будут применять рестрикции для защиты собственных критических технологий, в ответ на нарушения прав человека, а также в случае нарушения оказания поддержки России в украинском конфликте.

По ее словам, американская сторона будет при необходимости предпринимать «узконаправленные действия», чтобы Пекин не смог получить доступ к определенным технологиям.

Йеллен также пригрозила КНР тяжелыми последствиями, если государства будет оказывать содействие российской стороне в конфликте на Украине.

Ранее стало известно, что Китай отказался разрешить госсекретарю США Энтони Блинкену совершить визит в Пекин. По данным газеты Financial Times, такое решение связано с опасениями китайской стороны, что США обнародуют результаты расследования об аэростате КНР, сбитом в феврале американскими военными.

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Марина Совина
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