США анонсировали готовность к введению новых санкций против Китая

Министр финансов США Йеллен заявила, что Вашингтон готов водить новые санкции против Китая

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Вашингтон готов водить новые санкции против Китая. Об этом сообщает РИА Новости.

При этом, по словам главы ведомства, американская сторона не стремятся к полному экономическому размежеванию с КНР, понимая, что это станет катастрофой для обеих стран. Она добавила, что Соединенные Штаты будут применять рестрикции для защиты собственных критических технологий, в ответ на нарушения прав человека, а также в случае нарушения оказания поддержки России в украинском конфликте.

По ее словам, американская сторона будет при необходимости предпринимать «узконаправленные действия», чтобы Пекин не смог получить доступ к определенным технологиям.

Йеллен также пригрозила КНР тяжелыми последствиями, если государства будет оказывать содействие российской стороне в конфликте на Украине.

Ранее стало известно, что Китай отказался разрешить госсекретарю США Энтони Блинкену совершить визит в Пекин. По данным газеты Financial Times, такое решение связано с опасениями китайской стороны, что США обнародуют результаты расследования об аэростате КНР, сбитом в феврале американскими военными.