В Китае назвали причину отказа в визите Блинкена в Пекин

FT: Китай не разрешает Блинкену посетить Пекин из-за опасений насчет сбитого аэростата

Китайская сторона отказывается разрешить госсекретарю США Энтони Блинкену совершить визит в Пекин из-за опасений, что Штаты обнародуют результаты расследования о, предположительно, аэростате КНР, сбитом в феврале американскими военными. Причину поведения Китая назвали источники издания Financial Times.

«Четыре человека, знакомые с ходом переговоров, сообщили, что Китай заявил США, что не готов выбрать новую дату для поездки, которую Блинкен отменил в феврале», — указали журналисты.

Власти Китая, как пишет газета, обеспокоены тем, что администрация президента США Джо Байдена может обнародовать отчет вместе с вещественными доказательствами с аэростата. При этом его выводы могут опубликовать во время поездки Блинкена в Пекин.

Издание указывает, что некоторые политики в Штатах действительно хотят рассекречивания доказательств для публичного обнародования. Они хотят показать, что воздушный шар на самом деле вел наблюдение.

Кроме того, как сообщили источники газете, Китай также не хотел соглашаться на визит госсекретаря из-за недовольства тем, что американские законодатели в апреле встречались с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь.

5 февраля этого года, после нескольких дней наблюдения за летающим объектом в небе над США, военные сбили над Южной Каролиной китайский аэростат. В Китае заверили, что аэростат был гражданским и отклонился от курса из-за ветра, но власти США утверждают, что он был шпионским.

Кроме того, 19 февраля глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая Ван И потребовал от Вашингтона устранить вред, причиненный китайско-американским отношениям после инцидентов с аэростатами.

При этом 3 апреля американские СМИ сообщили, что китайский шар успел собрать разведданные с нескольких американских военных объектов. Как уточнялось, это произошло, несмотря на попытки администрации Джо Байдена помешать объекту.