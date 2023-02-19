В Китае потребовали от США устранить нанесенный инцидентами с аэростатами вред

МИД КНР: США должны устранить вред, нанесенный отношениям двух стран из-за аэростатов

Глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая Ван И потребовал от Вашингтона устранить вред, причиненный китайско-американским отношениям после инцидентов с аэростатами. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

Позицию Пекина по ситуации с летательными аппаратами политик выразил в ходе встречи с госсекретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном, которая состоялась на полях международной конференции в Мюнхене в субботу, 18 февраля. «Ван И выразил твердую и справедливую позицию Китая по так называемой ситуации с аэростатом, потребовал от американской стороны изменить свой курс, а также трезво оценить и устранить вред, нанесенный китайско-американским отношениям в результате злоупотребления силой», — сказано в сообщении ведомства.

Ранее Блинкен заявил, что не услышал извинений со стороны Ван И за инцидент с китайским аэростатом.

О появлении китайского разведывательного аппарата над северной частью США стало известно 3 февраля. На следующий день военные США уничтожили аэростат в небе над Южной Каролиной. На фоне ситуации с аэростатом Блинкен решил отложить запланированный визит в Китай.