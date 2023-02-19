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03:02, 19 февраля 2023Мир

Блинкен не услышал от главы МИД Китая извинений за аэростат

Госсекретарь США Блинкен: глава МИД Китая Ван И не извинился за инцидент с аэростатом
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Andrew Harnik / Pool / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что не услышал от главы канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая Вана И извинений за инцидент с китайским аэростатом. Об этом он сообщил в интервью телеканалу NBC News.

«Я бы не хотел давать характеристику тому, что он сказал, мне это кажется неуместным. В то же время я могу сказать, что извинений не последовало», — сказал глава Госдепа США. Встреча Блинкена с Ван И состоялась на полях международной конференции в Мюнхене в субботу, 18 февраля.

Ранее сообщалось, что Блинкен предупредил главу МИД КНР, что США не потерпят повторения инцидентов с аэростатом.

О появлении китайского разведывательного аппарата над северной частью Соединенных Штатов стало известно 3 февраля. 4 февраля военные США уничтожили аэростат в небе над Южной Каролиной. На фоне ситуации с аэростатом госсекретарь США Энтони Блинкен решил отложить запланированный визит в Пекин.

10 февраля они сбили «высотный объект» в воздушном пространстве над Аляской. Вечером 11 февраля американский истребитель сбил неопознанный объект в небе Канады. 12 февраля военные США сбили четвертый воздушный объект за последние восемь дней.

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Марина Совина
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