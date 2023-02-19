Блинкен встретился с китайским коллегой после инцидента с аэростатом

Энтони Блинкен предупредил Ван И, что США не потерпят повторения инцидентов с аэростатом

Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил главу канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И о недопустимости нарушения суверенитета Соединенных Штатов китайским аэростатом-шпионом. Об этом сообщает NBC News.

Отмечается, что политики встретились на полях международной конференции в Мюнхене. Во время встречи Блинкен также призвал не допускать впредь подобных инцидентов.

Кроме того, как стало известно Reuters, Ван И не принес американскому коллеге извинений за произошедшее.

О появлении китайского разведывательного аппарата над северной частью Соединенных Штатов стало известно 3 февраля. 4 февраля военные США уничтожили аэростат в небе над Южной Каролиной. На фоне ситуации с аэростатом госсекретарь США Энтони Блинкен решил отложить запланированный визит в Пекин.

10 февраля они сбили «высотный объект» в воздушном пространстве над Аляской. Вечером 11 февраля американский истребитель сбил неопознанный объект в небе Канады. 12 февраля военные США сбили четвертый воздушный объект за последние восемь дней.