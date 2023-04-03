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13:58, 3 апреля 2023Мир

Китайский шар успел собрать разведданные с военных объектов США

NBC: аэростат КНР, летавший над США, успел собрать разведданные с военных объектов

Фото: U.S. Air Force / Department of Defense / Reuters

Китайский воздушный шар, пролетавший над США в начале февраля этого года, успел собрать разведданные с нескольких американских военных объектов. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на двух высокопоставленных американских чиновников.

Это произошло, несмотря на попытки администрации президента США Джо Байдена помешать шару собрать данные. По словам трех собеседников издания, Пекин мог бы собрать гораздо больше разведданных, если бы не усилия администрации. Она блокировала вещание объектов, чтобы аэростату было труднее собрать с них информацию.

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Виктория Кондратьева
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