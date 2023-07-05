Стало известно о желании главы Минфина США отговорить Китай от поддержки России

Reuters: глава Минфина США в поездке в КНР попытается отговорить Пекин от поддержки Москвы

Глава минфина США Джанет Йеллен в ходе поездки в Китай 6-9 июля будет настаивать на открытии новых линий связи и координации по экономическим вопросам между Вашингтоном и Пекином, а также попытается отговорить местные власти от помощи России и напомнит о ее последствиях. Об этом пишет Reuters со ссылкой на американских чиновников.

Те подчеркнули, что ожидают «откровенных дискуссий» во время поездки Йеллен, в том числе на фоне объявления Пекина о введении контроля над экспортом некоторых видов галлия и германия, широко используемых в полупроводниках, а также нового закона о контрразведке, который рассматривается как потенциально вредный для американских компаний. По словам источников агентства, никаких серьезных прорывов на переговорах не ожидается, но Йеллен будет настаивать на открытии новых линий связи и координации по экономическим вопросам между сторонами.

Поездка состоится через несколько недель после того, как госсекретарь США Энтони Блинкен посетил Пекин и договорился с председателем КНР Си Цзиньпином о том, что соперничество двух стран не должно перейти в открытый конфликт.

Китайские же чиновники обеспокоены планами администрации президента США Джо Байдена по ограничению инвестиций американских компаний в Китай. Китайская экономика восстанавливается медленнее, чем ожидалось, после пандемии COVID-19, а рынок труда испытывает трудности, напоминает издание. Эти вопросы также могут встать перед переговорщиками.