Глава Минфина США наелась в Китае вызывающих галлюцинации грибов

CNN: глава Минфина США Йеллен в ходе поездки в Китай съела грибы, вызывающие галлюцинации

Глава Минфина США Джанет Йеллен во время поездки в Китай попробовала блюдо из грибов, вызывающих галлюцинации. Об этом сообщает CNN.

Уточняется, что министр вместе с командой посетила ресторан юньнаньской кухни, где заказала, помимо прочего, четыре порции диких грибов разновидности Lanmaoa asiatica. «Помощник министра финансов подтвердил CNN, что Йеллен ела в ресторане и очень насладилась опытом, включая блюдо из грибов», — говорится в материале.

По словам профессора института ботаники Куньмина в провинции Юньнань Питера Мортимера, съеденные главой министерства грибы считаются ядовитыми.