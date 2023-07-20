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18:01, 20 июля 2023Мир

Блинкен заявил о масштабах расширения антироссийских санкций

Госсекретарь Блинкен: США ввели новые санкции против почти 120 россиян и юрлиц
СюжетСанкции против России:

Фото: Ajeng Dinar Ulfiana / Reuters

В ходе расширения антироссийских рестрикций Минфин США ввел санкции против почти 120 человек и юрлиц из-за поддержки России в ходе СВО на Украине. Об этом говорится в официальном заявлении американского госсекретаря Энтони Блинкена.

«[Введенные] санкции ограничат доступ России к критически важным материалам, будут препятствовать добыче энергоресурсов и ее экспортным способностям, сократят масштабы использования ею международной финансовой системы, а также коснутся тех, кто занимается обходом [уже введенных американских ограничений]», — заявил Блинкен.

Помимо обширного списка юрлиц, под американские санкции попали экс-министр финансов России Алексей Кудрин, заместитель министра финансов Леонид Горнин, временно исполняющий обязанности губернатора Смоленской области Василий Анохин, а также Валерий Чекалов, которого США считают связанным с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным.

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    Виктория Кондратьева
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