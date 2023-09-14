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17:22, 14 сентября 2023Мир

США ввели санкции против российских оборонных компаний

Минфин США сообщил о санкциях против российских оборонных компаний

Фото: Roman Eugeniusz / Wikimedia

США ввели новый пакет санкций против России, под ограничения попали десятки отечественных компаний, в том числе предприятия военно-промышленного комплекса. Об этом сказано на сайте американского министерства финансов.

Под ограничения попали 61-й, 71-й и 72-й авторемонтные заводы, а также Ульяновский патронный завод, Ростовский институт радиосвязи и другие компании.

Также под санкции попали компании «Москвич», «АвтоВАЗ», «Трансмашхолдинг» и другие.

Ранее стало известно, что США объявят о санкциях против 150 компаний и физлиц, якобы помогающих России. Под ограничения могут попасть финская и турецкие компании.

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    Александр Слабиев
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