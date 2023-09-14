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16:30, 14 сентября 2023Мир

США объявят о новом пакете санкций против помогающих России компаний

WSJ: США объявят о санкциях против 150 компаний и физлиц, помогающих России
СюжетСанкции против России:

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

США в ближайшее время объявят о новом пакете санкций против 150 компаний и физлиц, которые помогают России в обходе ограничений. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Как пишет издание, на Западе таким образом рассчитывают ограничить поток товаров, якобы используемых Россией в специальной военной операции на Украине. Под ограничения попадут компании, которые, как утверждается, передавали Москве американские технологии.

В санкционный список попадут две компании из Финляндии, а также их сотрудники, проживающие во Франции и Эстонии. Ожидается, что о новых санкциях объявят 14 сентября.

Ранее стало известно о введении американских санкций против трех турецких компаний и одного физического лица из-за якобы помощи России в обходе санкций. Под санкции могут попасть судоходные и торговые компании, которых обвиняют в оказании помощи в ремонте судов, связанных с Министерством обороны России, и содействии передаче «товаров двойного назначения».

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    Александр Слабиев
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