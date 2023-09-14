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16:15, 14 сентября 2023Мир

США решили ввести санкции против турецких компаний из-за России

Reuters: США планируют ввести санкции против турецких компаний из-за России
СюжетСанкции против России:

Фото: Michael Parulava / Unsplash

США планируют ввести санкции против пяти турецких компаний и одного физического лица из-за якобы помощи России в обходе санкций. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника Министерства финансов США.

«Под эти санкции попадают судоходные и торговые компании, обвиняемые в оказании помощи в ремонте судов, подпадающих под санкции, связанных с Министерством обороны России, и содействии передаче "товаров двойного назначения"», — заявил неназванный чиновник.

Ранее США ввели санкции против 11 россиян за действия в киберсфере. В Минфине не привели подробные причины ограничений. Помимо имен, фамилий и мест рождения, у некоторых попавших под ограничения указаны сетевые псевдонимы и адреса электронной почты.

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    Семен Александров
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