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15:48, 7 сентября 2023Мир

США ввели санкции против 11 россиян

Великобритания ввела санкции против 11 граждан России из киберсферы

Фото: Sebastian Wallroth / Wikimedia

США ввели санкции против 11 россиян за действия в киберсфере. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Министерство финансов США.

Санкции затронули Михаила Чернова, Максима Галочкина, Максима Халиуллина, Артема Курова, Сергея Логунцова, Александра Можаева, Дмитрия Путилина, Максима Руденского, Михаила Царева, Вадима Валиахметова, Андрея Жукова.

В Минфине не привели подробные причины ограничений. Помимо имен, фамилий и мест рождения, у некоторых попавших под ограничения указаны сетевые псевдонимы и адреса электронной почты.

Ранее Минфин США ввел санкции против российской компании «Интеллект» из-за якобы связи с запусками ракет КНДР. Отмечается, что ограничения против компании из РФ направлены на предполагаемую поддержку северокорейской разработки оружия и баллистических ракет. Санкции стали ответом на неудачную попытку Северной Кореи запустить разведывательный спутник на орбиту. Минфин США отметил, что этот шаг был согласован с властями Южной Кореи и Японии.

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    Виктория Кондратьева
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