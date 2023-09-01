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09:07, 1 сентября 2023Мир

США ввели санкции против российской компании из-за КНДР

США ввели санкции против компании из РФ якобы из-за связи с запусками ракет КНДР

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Минфин США ввел санкции против российской компании «Интеллект» из-за якобы связи с запусками ракет КНДР. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Отмечается, что ограничения против компании из РФ направлены на предполагаемую поддержку северокорейской разработки оружия и баллистических ракет. Санкции стали ответом на неудачную попытку Северной Кореи запустить разведывательный спутник на орбиту. Минфин США отметил, что этот шаг был согласован с властями Южной Кореи и Японии.

«Соединенные Штаты будут продолжать тесно координировать свои действия с Республикой Корея и Японией в наших коллективных усилиях по борьбе с незаконной и деструктивной деятельностью КНДР», — заявил заместитель министра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайан Нельсон.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби рассказал о планах США ввести новые санкции против Москвы из-за якобы наращивания военно-технического сотрудничества России и Северной Кореи. Он также добавил, что США будут вводить санкции против всех физических и юридических лиц, причастных к подобным сделкам.

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    Семен Александров
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