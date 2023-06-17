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18:37, 17 июня 2023Экономика

Названа цена идентичного с китайским автомобиля Lada X-Cross 5

Глава «АвтоВАЗа» Соколов: стоимость новой Lada X-Cross 5 составит до 2,5 миллиона рублей

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Стоимость нового кроссовера отечественного производства Lada X-Cross 5 в среднем будет составлять до 2,5 миллиона рублей. Об этом рассказал президент концерна «АвтоВАЗ» Максим Соколов во время тест-драйва машины вместе с главой «Минпромторга» Денисом Мантуровым. Видеокадры беседы опубликовало ведомство в своем Telegram-канале.

«Цена достаточно адекватная, мы пока не ориентировали наших дилеров, сделаем это чуть позже», — указал Соколов.

Новинка представляет из себя пятидверный переднеприводный автомобиль, оснащенный 160-сильным турбированным двигателем и семиступенчатой роботизированной коробкой передач. По оценке специализированного портала Autonews, машина является копией китайского Bestune T77 от концерна FAW. Основным отличием новинки Lada от китайского оригинала эксперты назвали отечественные шильдики с традиционной ладьей в форме буквы «В», вписанной в овал.

Российский концерн «АвтоВАЗ» объяснил, что Lada X-Cross 5 идентична FAW Bestune T77 из-за сотрудничества компании с китайским производителем. Несмотря на то, что у кроссовера аналогичные технические характеристики, «это автомобиль Lada, созданный в сотрудничестве с одним из наших новых восточных партнеров», сказал пресс-секретарь «АвтоВАЗа» Сергей Ильинский.

Модель Lada X-Cross 5 начали выпускать 17 июня на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге. Автомобиль на начальном этапе производится в режиме крупноузловой сборки.

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    Мария Грушко
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