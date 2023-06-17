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14:14, 17 июня 2023Экономика

На бывшем заводе Nissan в России запустили производство Lada

«Интерфакс»: на бывшем заводе Nissan в Петербурге начали сборку Lada

Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ

В субботу, 17 июня, на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге запустили производство автомобилей Lada. На церемонии присутствовали глава Минпромторга Денис Мантуров, президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов и губернатор города Александр Беглов. Об этом сообщает «Интерфакс».

Первой выпущенной моделью стала Lada X-Cross 5. Автомобиль на начальном этапе производится в режиме крупноузловой сборки на основе технологий восточного партнера концерна, которого компания официально не называет. Однако ранее сообщалось, что Lada X-Cross 5 представляет собой копию китайского FAW Bestune T77 из-за сотрудничества компании с китайским производителем.

Глава Минпромторга высоко оценил автомобиль и рекомендовал его покупателям. Он также заявил, что к 2027 году на предприятии будет выпускаться более 100 тысяч автомобилей Lada каждый год. Со следующего года на площадке начнут производит седаны, передает его слова ТАСС.

Бывший завод Nissan перешел во владение российского автоконцерна в феврале. В течение двух лет «АвтоВАЗ» планирует начать на предприятии выпуск еще двух новинок помимо Lada X-Cross 5.

Ранее президент «АвтоВАЗа» сообщил, что автоконцерн рассматривает возможность привлечения заключенных к работам на производстве на заводе в Тольятти. По его словам, в Тольятти и Самарском регионе ощущается серьезный дефицит кадров, и компания прикладывает все усилия, чтобы дополнительно привлечь на завод около четырех тысяч человек. Компанию интересуют слесарь механосборных работ, оператор металлообрабатывающего оборудования, кузнец-штамповщик, маляр и еще 15 профессий.

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    Мария Грушко
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