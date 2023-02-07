«АвтоВАЗ» купил бывший завод Nissan за один евро

«АвтоВАЗ» приобрел бывший завод Nissan в России у ФГУП «НАМИ» за 1 евро

Бывший завод японского автопроизводителя Nissan в Санкт-Петербурге перешел в собственность российского автоконцерна «АвтоВАЗ» — сумма сделки по приобретению предприятия составила один евро. Об этом компания сообщает в пресс-релизе на своем сайте.

Так, 99 процентов активов предприятия теперь принадлежит «АвтоВАЗу», а один процент остается у государства в лице ФГУП «НАМИ». При этом за японскиой компанией остается возможность обратного выкупа активов, опцион может быть реализован в течение шести лет. Перед подписанием необходимых документов сделка по покупке завода получила одобрение со стороны правительства.

В настоящее время «АвтоВАЗ» намерен не только возобновить производство на предприятии, но и повысить уровень локализации производства автомобилей на заводе, рассказал замглавы Минпромторга Альберт Каримов. По словам президента автоконцерна Максима Соколова, на заводе начнут выпускать автомобили уже во втором полугодии 2023-го — это будут машины Lada в сегментах С и D. В текущем году предприятие планирует произвести до 10 тысяч автомобилей, а в дальнейшем выпуск будет увеличен «практически до любых значений при наличии спроса на российском рынке», отмечает Соколов. По его оценкам, локализовать производство удастся в 2024-2027 годах.