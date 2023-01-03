Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
12:26, 3 января 2023Экономика

«АвтоВАЗ» получит бывшие активы Nissan в России

Глава Минпромторга Мантуров: «АвтоВАЗ» получит бывшие активы Nissan в России

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Компания «АвтоВАЗ» получит бывшие активы автопроизводителя Nissan в России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на главу Минпромторга Дениса Мантурова.

Мантуров уточнил, что в ноябре текущего года завод перешел в собственность государства в лице ФГУП «НАМИ». «НАМИ, в свою очередь, эти акции передает "АвтоВАЗу" для последующего запуска производства автомобилей "Лада" в кооперации с иностранными производителями на площадке в Санкт-Петербурге», — заявил министр.

Глава ведомства не уточнил, какие именно иностранные производители будут участвовать в процессе. По словам Мантурова, в 2023 году можно будет говорить о более четких трендах в автопроме.

В конце декабря 2022 года президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявил, что производство минимум трех новых моделей Lada начнется на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге на старте его перезапуска. В перспективе моделей может быть еще больше.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
В Госдуме ответили на заявления о новом наступлении России на Украине
Офицер спецназа Росгвардии рассказал о проведении зачисток в ходе СВО на Украине
Глава UFC прокомментировал драку с женой
ВСУ обстреляли больницу в Запорожской области
Раскрыто название национального Нового года у татар
В России выявили 3080 новых случаев COVID-19
«АвтоВАЗ» получит бывшие активы Nissan в России
В Индии сообщили о гибели российского моряка на судне
В Турции раскрыли отношение других стран к газовому хабу
Депутат призвала запретить Меладзе въезд в Россию
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.