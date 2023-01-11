Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
14:18, 11 января 2023Экономика

«АвтоВАЗ» приготовился выпускать электромобили на бывшем заводе Nissan

«АвтоВАЗ» допустил производство электромобиля «е-Нева» на бывшем заводе Nissan

Кадр: «Алмаз-Антей»

«АвтоВАЗ» готов рассмотреть возможность производства электромобилей «е-Нева», разработанных концерном воздушно-космической обороны «Алмаз — Антей», на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение компании.

Как отметили в «АвтоВАЗе», площадка обладает высоким потенциалом для таких целей и компания открыта к дополнительным партнерским проектам. Президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов в январе сообщил, что недавно национализированная правительством фабрика перейдет в собственность компании в январе-феврале.

Ранее глава концерна также заявлял, что на бывшем заводе Nissan начнут производить минимум три новые модели Lada, однако переговоры с иностранными партнерами, в том числе китайскими, пока продолжаются. Ожидается, что производство в Петербурге будет запущено во втором полугодии 2023 года.

«е-Нева» — гибридный автомобиль с газоэлектрической силовой установкой. О его разработке стало известно в сентябре 2021 года, а прототип машины был представлен «Алмаз-Антеем» вице-премьеру России Денису Мантурову в июле прошлого года. В качестве топлива машина будет использовать водород.

«е-Неву» планируют производить в двух комплектациях. В первой будет предложен автомобиль на газе и с электропередачей, его запас хода должен превысить тысячу километров на одной заправке. Во второй — электрогазомобиль с 52-литровой газовой топливной системой и аккумуляторной батареей емкостью 70 киловатт, он должен проезжать минимум 810 километров.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Софья Ермакова
Обсудить
Последние новости
В ДНР назвали число заблокированных в Соледаре бойцов ВСУ
Путин обещал решить все проблемы в обеспечении потребностей СВО
Западные и украинские чиновники призвали ВСУ уйти из Артемовска
Путин пообещал укрепление обороноспособности России
В Кабуле прогремел взрыв возле здания МИД
В США произошел угрожающий всей авиации страны сбой в системе
Виктор Бут высказался о сравнении с «оружейным бароном»
Оливейра рассказал о желании провести реванш с Махачевым
Мизулина обвинила Инстасамку в пропаганде наркотиков и разврата
Louis Vuitton и Christian Dior сменили руководителей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.