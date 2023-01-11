«АвтоВАЗ» приготовился выпускать электромобили на бывшем заводе Nissan

«АвтоВАЗ» допустил производство электромобиля «е-Нева» на бывшем заводе Nissan

«АвтоВАЗ» готов рассмотреть возможность производства электромобилей «е-Нева», разработанных концерном воздушно-космической обороны «Алмаз — Антей», на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение компании.

Как отметили в «АвтоВАЗе», площадка обладает высоким потенциалом для таких целей и компания открыта к дополнительным партнерским проектам. Президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов в январе сообщил, что недавно национализированная правительством фабрика перейдет в собственность компании в январе-феврале.

Ранее глава концерна также заявлял, что на бывшем заводе Nissan начнут производить минимум три новые модели Lada, однако переговоры с иностранными партнерами, в том числе китайскими, пока продолжаются. Ожидается, что производство в Петербурге будет запущено во втором полугодии 2023 года.

«е-Нева» — гибридный автомобиль с газоэлектрической силовой установкой. О его разработке стало известно в сентябре 2021 года, а прототип машины был представлен «Алмаз-Антеем» вице-премьеру России Денису Мантурову в июле прошлого года. В качестве топлива машина будет использовать водород.

«е-Неву» планируют производить в двух комплектациях. В первой будет предложен автомобиль на газе и с электропередачей, его запас хода должен превысить тысячу километров на одной заправке. Во второй — электрогазомобиль с 52-литровой газовой топливной системой и аккумуляторной батареей емкостью 70 киловатт, он должен проезжать минимум 810 километров.