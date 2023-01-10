Названы сроки передачи бывшего завода Nissan в России в собственность «АвтоВАЗа»

Президент «АвтоВАЗа»: бывший завод Nissan в России передадут компании в январе-феврале

Бывший завод Nissan в Санкт-Петербурге, который в ноябре перешел в собственность государства в лице ФГУП «НАМИ», будет передан «АвтоВАЗу» в январе-феврале. Такие сроки назвал президент компании Максим Соколов, его слова передает ТАСС.

«Это (процесс передачи завода в собственность «АвтоВАЗа» — прим. «Ленты.ру») зависит уже от регистрации [сделки], согласования и так далее», — сказал он.

О том, что компания получит бывшие активы автопроизводителя Nissan в России от «НАМИ», стало известно 3 января. Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что целью передачи является последующий запуск производства автомобилей Lada в кооперации с иностранными производителями на площадке в Санкт-Петербурге. Однако Мантуров не уточнил, какие именно иностранные производители будут участвовать в процессе. Концерн отметил, что планирует запустить производство во второй половине 2023 года.

В 2022 году продажи автомобилей производства «АвтоВАЗа» Lada упали на 46,2 процента. На российском рынке было реализовано в общей сложности 188,645 тысячи автомобилей.