Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
13:51, 10 января 2023Экономика

Названы сроки передачи бывшего завода Nissan в России в собственность «АвтоВАЗа»

Президент «АвтоВАЗа»: бывший завод Nissan в России передадут компании в январе-феврале

Фото: Denis Sinyakov / Reuters

Бывший завод Nissan в Санкт-Петербурге, который в ноябре перешел в собственность государства в лице ФГУП «НАМИ», будет передан «АвтоВАЗу» в январе-феврале. Такие сроки назвал президент компании Максим Соколов, его слова передает ТАСС.

«Это (процесс передачи завода в собственность «АвтоВАЗа» — прим. «Ленты.ру») зависит уже от регистрации [сделки], согласования и так далее», — сказал он.

О том, что компания получит бывшие активы автопроизводителя Nissan в России от «НАМИ», стало известно 3 января. Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что целью передачи является последующий запуск производства автомобилей Lada в кооперации с иностранными производителями на площадке в Санкт-Петербурге. Однако Мантуров не уточнил, какие именно иностранные производители будут участвовать в процессе. Концерн отметил, что планирует запустить производство во второй половине 2023 года.

В 2022 году продажи автомобилей производства «АвтоВАЗа» Lada упали на 46,2 процента. На российском рынке было реализовано в общей сложности 188,645 тысячи автомобилей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Грушко
Обсудить
Последние новости
Стали известны подробности разговора Путина и Си Цзиньпина накануне СВО
Обнаружены кандидаты в древнейшие галактики во Вселенной
Российские войска уничтожили четыре польские артустановки KRAB в ДНР
Названа причина уменьшения скидок на дорогое жилье
Российские войска продолжили наступление на донецком направлении
В Минобороны заявили о потере ВСУ более 40 десантников и бойцов теробороны
Стиль героев фильма «Матрица» стал трендом у знаменитостей
Мощный пожар на северо-востоке Москвы попал на видео
Российская истребительная авиация сбила три самолета ВСУ в ДНР
Варшава попросила США помочь выбить репарации от ФРГ за Вторую мировую войну
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.