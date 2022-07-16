Прототип российского кроссовера на водороде показали на видео

Концерн «Алмаз — Антей» показал прототип электрокроссовера E-Neva, работающий на водороде

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Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз — Антей» показал вице-премьеру России Денису Мантурову прототип электрокроссовера «E-Neva», работающий на водороде. Об этом сообщается в Telegram-канале Минпромторга.

Вице-премьер 16 июля посетил Нижегородский завод 70-летия Победы. «Гостям представили полнофункциональный прототип электрокроссовера "E-Neva", разработанный АО "Обуховский завод" (входит в Концерн ВКО "Алмаз — Антей")», — говорится в сообщении.

На кадрах опубликованного видео Мантуров садится за руль автомобиля, выполняет поворот и сдает назад.

О разработке гибридного электрогазомобиля «E-Neva» концерном «Алмаз — Антей» стало известно в сентябре прошлого года. Отмечалось, что машина будет выпускаться в двух комплектациях. Первая являет собой автомобиль на газе и с электропередачей, его запас хода должен превысить тысячу километров на одной заправке. Вторая — электрогазомобиль с 52-литровой газовой топливной системой и аккумуляторной батареей емкостью 70 киловатт, он должен проезжать минимум 810 километров.