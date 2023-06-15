Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
15:02, 15 июня 2023Экономика

«АвтоВАЗ» объяснил идентичность новой Lada и китайского FAW

«АвтоВАЗ»: выпуск LADA X-Cross 5 — это не копирование китайских машин, а сотрудничество
СюжетЗемлетрясение в Армении:

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Российский концерн «АвтоВАЗ» объяснил, почему LADA X-Cross 5 идентична FAW Bestune T77. Это связано с сотрудничеством с китайским производителем, заявил пресс-секретарь «АвтоВАЗа» Сергей Ильинский, пишет URA.RU.

По словам представителя компании, новый российский автомобиль — не просто копия. Несмотря на то, что у него аналогичные технические характеристики, «это автомобиль LADA, созданный в сотрудничестве с одним из наших новых восточных партнеров», добавил Ильинский.

Новый кроссовер представили на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Новинка оказалась пятидверным переднеприводным автомобилем с полуторалитровым бензиновым двигателем и семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Главным отличием новинки Lada от китайского FAW назвали отечественные шильдики. Планируется, что серийная сборка начнется 17 июня на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге.

Материалы по теме:
Купить иномарку за рубежом: в каких странах искать автомобиль и как доставить его в Россию
Купить иномарку за рубежом:в каких странах искать автомобиль и как доставить его в Россию
29 октября 2022
Рынок автомобилей в России изменился до неузнаваемости. Как теперь купить иномарку и кто пришел на смену дилерам?
Рынок автомобилей в России изменился до неузнаваемости.Как теперь купить иномарку и кто пришел на смену дилерам?
27 октября 2022

Президент компании Максим Соколов ранее говорил, что российский автоконцерн планирует выпускать китайские модели на нескольких производственных площадках в Санкт-Петербурге, Ижевске и Тольятти. По его словам, машины будут собирать из китайских компонентов, они будут дешевле готовых импортных из КНР.

«АвтоВАЗ» — не единственный производитель, выпускающий перелицованные машины. В мае на испытательном полигоне в Китае продемонстрировали испытания кроссовера JAC S3, который станет новым «Москвичом». Видео с краш-теста автомобиля поделился глава Татарстана Рустам Минниханов. Это уже третья модель в ассортименте завода, которая основана на продукции китайских брендов: на бывшей промышленной площадке Renault выпускают городской кроссовер «Москвич 3» (перелицованный JAC JS4) и электромобиль «Москвич 3е» (Sehol E40X).

Что думаешь? Оцени!
    Вячеслав Агапов
    Обсудить
    Последние новости
    Рогов рассказал о тяжелейших боях с ВСУ на Времевском выступе
    Ведущая Маша Малиновская оценила лицо Бузовой фразой «такой пчеловод»
    Названы эффективные способы избавиться от крыс в квартире
    Уничтожение танков ВСУ вертолетом Ка-52 попало на видео
    Подмосковные врачи извлекли 300 граммов камней из мочевого пузыря пациентки
    Президент Грузии заявила о готовности приехать на Украину
    Раскрыт необычный химический состав сверхгорячего юпитера WASP-76 b
    Российские власти пообещали резко увеличить доходы бюджета
    Обвинение запросило 5,5 года для жены бывшего чеченского судьи
    В Петербурге мужчина облил бензином и поджег 85-летнего арендодателя
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.