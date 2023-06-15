«АвтоВАЗ» объяснил идентичность новой Lada и китайского FAW

«АвтоВАЗ»: выпуск LADA X-Cross 5 — это не копирование китайских машин, а сотрудничество

Российский концерн «АвтоВАЗ» объяснил, почему LADA X-Cross 5 идентична FAW Bestune T77. Это связано с сотрудничеством с китайским производителем, заявил пресс-секретарь «АвтоВАЗа» Сергей Ильинский, пишет URA.RU.

По словам представителя компании, новый российский автомобиль — не просто копия. Несмотря на то, что у него аналогичные технические характеристики, «это автомобиль LADA, созданный в сотрудничестве с одним из наших новых восточных партнеров», добавил Ильинский.

Новый кроссовер представили на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Новинка оказалась пятидверным переднеприводным автомобилем с полуторалитровым бензиновым двигателем и семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Главным отличием новинки Lada от китайского FAW назвали отечественные шильдики. Планируется, что серийная сборка начнется 17 июня на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге.

Президент компании Максим Соколов ранее говорил, что российский автоконцерн планирует выпускать китайские модели на нескольких производственных площадках в Санкт-Петербурге, Ижевске и Тольятти. По его словам, машины будут собирать из китайских компонентов, они будут дешевле готовых импортных из КНР.

«АвтоВАЗ» — не единственный производитель, выпускающий перелицованные машины. В мае на испытательном полигоне в Китае продемонстрировали испытания кроссовера JAC S3, который станет новым «Москвичом». Видео с краш-теста автомобиля поделился глава Татарстана Рустам Минниханов. Это уже третья модель в ассортименте завода, которая основана на продукции китайских брендов: на бывшей промышленной площадке Renault выпускают городской кроссовер «Москвич 3» (перелицованный JAC JS4) и электромобиль «Москвич 3е» (Sehol E40X).