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12:32, 14 июня 2023Экономика

«АвтоВАЗ» показал на ПМЭФ в качестве новинки копию китайского кроссовера

На ПМЭФ показали собираемый на основе китайского FAW Bestune T77 кроссовер Lada X-Cross 5

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

«АвтоВАЗ» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) представил в качестве новинки кроссовер Lada X-Cross 5, который является копией китайского Bestune T77 от концерна FAW, сообщает Autonews.ru. Собирать его будут на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге.

Новинка оказалась пятидверным переднеприводным автомобилем, оснащенным полуторалитровым бензиновым турбомотором и семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Основным отличием новинки Lada от китайского оригинала назвали отечественные шильдики с традиционной ладьей в форме буквы «В», вписанный в овал.

О том, что под брендом «АвтоВАЗа» скоро появятся китайские модели, стало известно в апреле 2023 года. Президент компании Максим Соколов говорил, что сборку начнут на нескольких производственных площадках, расположенных в Санкт-Петербурге, Ижевске и Тольятти.

Соколов отмечал, что «АвтоВАЗ» начнет собирать новейшие китайские модели еще до их сертификации на родине. С какими именно компаниями шли переговоры, он не уточнял, но пообещал, что собираемые из китайских компонентов на заводе в Санкт-Петербурге машины будут дешевле готовых импортных из КНР.

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    Дмитрий Воронин
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