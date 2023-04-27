Собираемые в России китайские Lada сделают дешевле готовых импортных машин

«АвтоВАЗ»: собираемые в России китайские Lada будут дешевле готовых импортных машин из КНР

Президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов пообещал, что автомобили Lada, собираемые из китайских компонентов на заводе в Санкт-Петербурге, будут дешевле готовых импортных машин от брендов из КНР. Об этом он заявил в разговоре с РБК.

Соколов пояснил, что себестоимость автомобилей российской сборки рассчитывают сделать ниже за счет крупных вложений в локализацию. Углубление локализации позволит получить компенсацию утилизационного сбора от государства, и это приведет к снижению цен на Lada петербургского производства.

В апреле президент «АвтоВАЗа» заявил, что компания ведет переговоры с тремя крупнейшими китайскими автоконцернами по возможной сборке новых моделей под брендом Lada на трех своих заводах — в Санкт-Петербурге, Ижевске и Тольятти. С какими именно компаниями идут переговоры, не уточнялось, но соглашения могут подписать уже в этом году. По словам Соколова, некоторые автомобили в России начнут выпускать еще до их сертификации в КНР.

Китайские автомобили на производственной площадке в Санкт-Петербурге, которая раньше принадлежала Nissan, будут выпускать под брендом Lada X-Cross. В частности, недавно опубликованные фото новой Lada X-Cross 5 свидетельствуют, что автомобиль практически идентичен китайскому кроссоверу FAW Bestune T77.

Президент «АвтоВАЗа» также напомнил, что компания вводит новую ценовую политику для дилеров и начнет наказывать их за завышение цен. Компания установит максимальную ценовую планку перепродажи и за ее превышение будет применять санкции, вплоть до расторжения договора с дилерским центром.