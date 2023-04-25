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18:59, 25 апреля 2023Экономика

На бывшем заводе Nissan в России начнут выпускать автомобили Lada X-Cross

Глава «АвтоВАЗа»: на питерском заводе начнут выпускать семейство автомобилей Lada X-Cross

Фото: Валентин Егоршин / ТАСС

«АвтоВАЗ» анонсировал выпуск нового семейства автомобилей Lada X-Cross. Машины будут производить на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге. Об этом заявил глава концерна Максим Соколов, передает ТАСС.

«Да, X-Cross, мы уже определились. Именно поэтому ориентируем наше дилерское сообщество», — ответил президент компании на вопросы журналистов. На встрече Соколов также объявил, что с мая концерн поднимет цены на автомобили Lada в среднем на два процента и введет предельные цены на продажу Lada в российской дилерской сети.

Предприятие планирует начать выпуск автомобилей под брендом Lada в мае-июне текущего года. «АвтоВАЗ» активно наращивает производство после значительного спада в прошлом году и в текущем году рассчитывает выпустить более 400 тысяч машин.

Ранее на презентации была показана модель Lada X-Cross 5. Эксперты отмечают практически полное сходство с китайским кроссовером FAW Bestune T77. Автомобиль будут выпускать на заводе в Санкт-Петербурге методом крупноузловой сборки в двух модификациях, с механической коробкой передач и с семиступенчатым «автоматом».

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Мария Грушко
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