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16:26, 12 апреля 2023Экономика

В сети показали фото нового кроссовера Lada

Lada X-Cross 5 на снимках оказалась неотличима от китайского кроссовера FAW Bestune T77

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Новая модель Lada X-Cross 5 оказалась перелицованным китайским кроссовером FAW Bestune T77. Новинку представили на дилерской конференции «АвтоВАЗа», фотографиями с презентации поделился главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. На опубликованных в сети фотографиях, российский автомобиль можно отличить от предшественника только по логотипу на решетке радиатора.

По словам Кадакова, кроссовер через несколько месяцев начнут собирать на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге. Машина будет переднеприводной, с турбомотором 1,5 литра на 160 лошадиных сил. Автомобиль будут выпускать методом крупноузловой сборки в двух модификациях, с механической коробкой передач и с семиступенчатым «автоматом». У модели будет и более крупная версия, которую представят позднее.

FAW — один из самых распространенных китайских производителей на российском рынке. За 2022 год компания открыла в стране еще 48 шоу-румов. Кроссовер Bestune T77 в России ранее можно было приобрести по цене от двух миллионов 19 тысяч рублей.

В феврале 2023 года «АвтоВАЗ» выкупил завод Nissan в Санкт-Петербурге за один евро. Компания намерена возобновить выпуск Lada на предприятии уже в мае-июне текущего года. Производитель готовится к выпуску новых моделей бренда в сегментах C и D. В планы также входил выпуск электромобилей «е-Нева».

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Вячеслав Агапов
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