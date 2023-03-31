Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
11:38, 31 марта 2023Экономика

«АвтоВАЗ» назвал сроки начала производства на бывшем заводе Nissan

«АвтоВАЗ» намерен начать производство Lada на бывшем заводе Nissan в мае-июне

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Отечественный автоконцерн «АвтоВАЗ» назвал сроки начала производства на бывшем заводе Nissan. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление компании.

Уточняется, что процесс подготовки к старту производства ускорился, выпуск Lada намерены начать уже в мае-июне текущего года. Как сказал глава компании Максим Соколов, в целом «АвтоВАЗ» сохранил планы по производству более 400 тысяч автомобилей в 2023 году. «Три недели отпуска в начале лета не повлияют на доступность автомобилей в дилерской сети», — приводит его слова ТАСС.

Ранее стало известно, что производитель готовится к выпуску новых моделей бренда в сегментах C и D.

«АвтоВАЗ» выкупил предприятие, на котором собирались Nissan, в Санкт-Петербурге за один евро в феврале 2023 года. Сообщалось, что компания намерена не только возобновить производство, но и повысить уровень локализации производства автомобилей на заводе.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Лукашенко предложил объявить перемирие на Украине
Лукашенко высказался о риске начала третьей мировой войны
Путин освободил от обязанностей послов России в Эстонии и Латвии
Пригрозивший сжечь стюардессу пассажир отправился в тюрьму
Лукашенко заявил об угрозе вторжения Запада в Белоруссию
Китай вывел на орбиту спутник Yaogan-34-04
Психиатр назвал способы справиться с приступами тревоги
«АвтоВАЗ» назвал сроки начала производства на бывшем заводе Nissan
Школьник из Ленобласти обвинил одноклассника в надругательстве
Ляйсан Утяшева раскрыла россиянам способ похудеть без строгих диет
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.