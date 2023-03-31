«АвтоВАЗ» намерен начать производство Lada на бывшем заводе Nissan в мае-июне

Отечественный автоконцерн «АвтоВАЗ» назвал сроки начала производства на бывшем заводе Nissan. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление компании.

Уточняется, что процесс подготовки к старту производства ускорился, выпуск Lada намерены начать уже в мае-июне текущего года. Как сказал глава компании Максим Соколов, в целом «АвтоВАЗ» сохранил планы по производству более 400 тысяч автомобилей в 2023 году. «Три недели отпуска в начале лета не повлияют на доступность автомобилей в дилерской сети», — приводит его слова ТАСС.

Ранее стало известно, что производитель готовится к выпуску новых моделей бренда в сегментах C и D.

«АвтоВАЗ» выкупил предприятие, на котором собирались Nissan, в Санкт-Петербурге за один евро в феврале 2023 года. Сообщалось, что компания намерена не только возобновить производство, но и повысить уровень локализации производства автомобилей на заводе.