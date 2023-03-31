«АвтоВАЗ» назвал сроки начала производства на бывшем заводе Nissan
Отечественный автоконцерн «АвтоВАЗ» назвал сроки начала производства на бывшем заводе Nissan. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление компании.
Уточняется, что процесс подготовки к старту производства ускорился, выпуск Lada намерены начать уже в мае-июне текущего года. Как сказал глава компании Максим Соколов, в целом «АвтоВАЗ» сохранил планы по производству более 400 тысяч автомобилей в 2023 году. «Три недели отпуска в начале лета не повлияют на доступность автомобилей в дилерской сети», — приводит его слова ТАСС.
Ранее стало известно, что производитель готовится к выпуску новых моделей бренда в сегментах C и D.
«АвтоВАЗ» выкупил предприятие, на котором собирались Nissan, в Санкт-Петербурге за один евро в феврале 2023 года. Сообщалось, что компания намерена не только возобновить производство, но и повысить уровень локализации производства автомобилей на заводе.